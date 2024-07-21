إجراء 100 عميلة جراحية داخل مستشفى العيون طرابلس

نفذت الكوادر الطبية بمستشفى العيون طرابلس 100 عملية جراحية داخل المستشفى خلال 24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى الليبيين من كافة المدن، ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل نفذت الكوادر الطبية بمستشفى العيون طرابلس 100 عملية جراحية داخل المستشفى خلال 24 ساعة الماضية.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى الليبيين من كافة المدن، وضمن مشروع توطين العلاج بالداخل.

حدث اليوم السبت …عمل وطنى تطوعى ضخم فى يوم عطلة اجراء 100 عملية فى مستشفى العيون طرابلس…اليوم التطوعى الذى جمع فريق… تم النشر بواسطة ‏مستشفى العيون طرابلس‏ في السبت، ٢٠ يوليو ٢٠٢٤