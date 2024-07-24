إجراء 13 عميلة جراحية للقلب المفتوح بمصراتة الطبي

تتواصل داخل مركز مصراتة الطبي عمليات القلب المفتوح كبار، والتي تتم بواسطة فريق طبي زائر من جمهورية مصر العربية بإجمالي 13 عملية جراحية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الكادر الطبي بالمركز وبتنظيم وإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، حيث تخضع جميع الحالات الآن لمتابعة طبية حتى يتماثلوا للشفاء التام.

وتجرى هذه العمليات بعد استئنافها وعودة الفريق المصري للمركز، بتنظيم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ضمن مشروع توطين العلاج الذي تدعمه حكومة الوحدة الوطنية.

وفي السياق ذاته، شرعت المراكز الصحية في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية، لطلاب المدارس المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي.

ويتضمن البرنامج إجراء كشف صحي للطلّاب عن (الصحة العامة، والعيون، والأسنان)، فضلًا عن قياس الطول والوزن، ومنح اللقاح الرباعي.وتكمن أهمية تلقّي الطلاب اللقاحات الموصي بها حسب جدول التطعيمات الوطني، في رفع المناعة والوقاية من الأمراض المعدية.