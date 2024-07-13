إجراء 4 عمليات جراحية داخل مستشفى الهضبة الخضراء العام

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أنه تم إجراء داخل مستشفى الهضبة الخضراء العام 4 عمليات جراحة علي الصدر والرئتين وفق القوائم المسجلة من قبل المكاتب الفرعية المسؤولة عن استلام طلبات المواطنين العلاجية، بإشراف نخبة من الأطباء الليبيين، وبإشراف وتنظيم الجهاز.

وبلغ إجمالي العمليات التي نظمها الجهاز في عدد من المستشفيات العامة بتخصص جراحة الصدر والرئتين 45 عملية.

كما تعد هذه العمليات من العمليات التي كانت تجرى خارج ليبيا وأصبحت تقام الآن داخل ليبيا بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.