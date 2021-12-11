إجلاء عشرات المهاجرين إلى خارج ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ترحيل 176 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات المستضعفة من ليبيا، على متن رحلة إنسانية إلى رواندا عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت المفوضية في بيانـ إن هذه الرحلة التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت هي الرحلة الثانية من نوعها إلى رواندا هذا العام، وذلك باستخدام آلية العبور الطارئ، حيث كانت الرحلة الأولى في يوليو الماضي.

وأشارت المفوضية إلى أن من بين الذين تم ترحيلهم كانوا رجال ونساء وأطفال، من ضمنهم عدة أطفال رضع من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان، منوهة إلى أن العديد منهم كانوا ضحايا الاتجار بالبشر وأطلق سراح العديد منهم من مراكز الإيواء، بحسب البيان.

وأشاد رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، في تصريحات صحفية، بتعاون السلطات الليبية في تسهيل هذه الرحلة.

وأوضح كافالييري أن المفوضية تهدف من خلال ترحيلهم إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة الطوعية حيثما كان ذلك ممكنًا، أو الاندماج المحلي في رواندا.

يُشار إلى أنه تم إجلاء 824 من اللاجئين وطالبي اللجوء حتى الآن من ليبيا إلى رواندا في إطار آلية العبور الطارئ منذ عام 2019.