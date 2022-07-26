إجلاء عشرات طالبي اللجوء إلى إيطاليا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن إجلاء 85 طالب لجوء من الفئات الأكثر ضعفاً إلى بر الأمان في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر رحلة جوية نظمتها المفوضية من مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفادت المفوضية، فقد تضمنت المجموعة مزيجاً من الجنسيات، وكان ضمنها أشخاص أطلق سراحهم حديثاً.

وتوجهت مفوضية اللاجئين بالشكر إلى إيطاليا على دعمها لإجلاء طالبي اللجوء.

ونوهت المفوضية إلى أنها تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير المزيد من الأماكن، وتوفير مسارات آمنة وقانونية إلى خارج ليبيا.