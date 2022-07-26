إجلاء عشرات طالبي اللجوء إلى إيطاليا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 26 يوليو 2022 - 20:05 | آخر تحديث: 26 يوليو 2022 - 20:06 نُشر: الثلاثاء، 26 يوليو 2022 - 20:05
ليبيا
UNHCR LIBYA
إجلاء 85 طالب لجوء من الفئات الأكثر ضعفاً

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن إجلاء 85 طالب لجوء من الفئات الأكثر ضعفاً إلى بر الأمان في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر رحلة جوية نظمتها المفوضية من مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفادت المفوضية، فقد تضمنت المجموعة مزيجاً من الجنسيات، وكان ضمنها أشخاص أطلق سراحهم حديثاً.

وتوجهت مفوضية اللاجئين بالشكر إلى إيطاليا على دعمها لإجلاء طالبي اللجوء.

ونوهت المفوضية إلى أنها تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير المزيد من الأماكن، وتوفير مسارات آمنة وقانونية إلى خارج ليبيا.

آخر تحديث: 26 يوليو 2022 - 20:06
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