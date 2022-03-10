إجلاء 1200 ليبي إلى دول جوار أوكرانيا

أفاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مراد حميمة، بإجلاء 1200 مواطن ليبي من أوكرانيا خلال الأيام الماضية، إلى دول بولندا وسلوفاكيا ورومانيا.

وذكر حميمة أنّ الدفعة الأولى كان عددها 529 مواطنا، و341 مواطنا في الدفعة الثانية، و79 في الدفعة الثالثة و75 مواطنا في الدفعة الرابعة ثم 42 مواطنا في الدفعة الخامسة، وكلهم من مدينة كييف.

وأضاف حميمة أنّه جرى إجلاء 139 مواطن من مدينة اوديسا، و49 مواطن من خاراكوف و95 مواطن من أورايا، و22 آخرين من مدينة سومي.

وأجرى حميمة رفقة وفد من وزارة الخارجية زيارة إلى سلوفاكيا لتسهيل سير إجلاء المواطنين أمام السفارة الليبية، إلى جانب زيارة أخرى إلى مدينة كييف للإشراف رفقة أعضاء السفارة وأفراد من الجالية على إجلاء المواطنين الليبيين العالقين بمختلف المدن الأوكرانية.