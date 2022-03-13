إجلاء 1300 مواطن من أوكرانيا إلى ليبيا

قال عضو لجنة تأمين عودة الليبيين العالقين في أوكرانيا خالد سويسي إنّ عدد الجالية الليبية المقيمة في العاصمة الأوكرانية كييف يبلغ 1200 مواطن.

وأوضح سويسي أنّ عدد المواطنين في مدينة اوديسا يبلغ 139 مواطن وفي اوراديا 95، وفي خاركيف 49 مواطنا، و22 في مدينة سومي، مشيرا إلى أنّ عدد المواطنين المغادرين لأوكرانيا 1300 مواطن وهم في أمان.

وبيّن سويسي أنّه جرى تسيير عدد 3رحلات جوية خاصة من و إلى ليبيا مباشرة كما تم إصدار تذاكر سفر علي الرحلات التجارية البالغ عددهم حوالي 500 راكب تم إرجاعهم إلى أرض الوطن.

وأضاف سويسي أنّ باقي العائلات وخاصة في مدينة سومي سيتم ارجاعهم هذا الأسبوع، موضحا أنّ عملية الإجلاء تكللت بالنجاح رغم الصعوبات وصعوبة الحركة؛ بسبب الحرب.