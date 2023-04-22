إجلاء 83 شخصاً من الجالية الليبية في الخرطوم

أعلنت السفارة الليبية في السودان، إجلاء 83 من أفراد الجالية الليبية العالقين في الخرطوم ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وقال سفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن عملية الإجلاء تمت بعد جهود مضنية ومتواصلة وتكللت بنقل أفراد الجالية الليبية وعددهم 83 شخصا من موظفي البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان وأسرهم والطلبة الليبيين بالساحة السودانية وموظفي شركة الخطوط الجوية الإفريقية وموظفي مصرف الساحل والصحراء.

وأضاف بومريز أن أفراد الجالية الليبية وصلوا فجر الجمعة إلى مدينة بورتسودان الآمنة تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا عدد قليل جدا من الليبيين المقيمين في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم وأن السفارة تعمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة أول أيام عيد الفطر، موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصا، وفق آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.