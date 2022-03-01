إجلاء 99 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين والمعهد الوطني للصحة والهجرة ومكافحة الفقر، 99 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات المعرضة أكثر للخطر من ليبيا إلى إيطاليا في أول رحلة إجلاء في عام 2022 خلال الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة الخارجية الايطالية والمفوضية أكد تواصل الجهود بين الطرفين لمساعدة اللاجئين من الفئات الضعيفة على مغادرة ليبيا في ظل استمرار الأزمة بالبلاد، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وذكر البيان أنّ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أمس قدموا إلى ليبيا من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن مؤكدا أنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.