ليبيا

إجماع أوروبي على دعم مؤتمر باليرمو لتحقيق الأمن في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: 16 أكتوبر 2018 - 12:30
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2018 - 12:47
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ميلانيزي
مؤتمر باليرمو يدخل في إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الليبية. [إنترنت]
كشف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن مناقشة رؤوساء الدبلوماسية الأوروبيين أمس الاثنين في لوكسمبورغ للوضع في ليبيا أتاحت التحقق من الإجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو المقرر في يومي 12-13 من شهر نوفمبر المقبل.

حيث أشار الوزير الايطالي، في تصريح للصحفيين من لوكسمبورغ، إلى أن “الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التأكيد، بوضوح على إلتزامها بالتحدث بصوت واحد والمضي في جهود مشتركة ومترابطة من أجل تحقيق الامن في ليبيا”.

وتابع ميلانيزي قائلاً:

“إن مؤتمر باليرمو يدخل في إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الليبية”.

هذا وكانت الخارجية الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن إجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ ستتطرق إلى قضايا الهجرة والأوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

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