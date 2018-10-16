إجماع أوروبي على دعم مؤتمر باليرمو لتحقيق الأمن في ليبيا

حيث أشار الوزير الايطالي، في تصريح للصحفيين من لوكسمبورغ، إلى أن “الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التأكيد، بوضوح على إلتزامها بالتحدث بصوت واحد والمضي في جهود مشتركة ومترابطة من أجل تحقيق الامن في ليبيا”.

وتابع ميلانيزي قائلاً:

“إن مؤتمر باليرمو يدخل في إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الليبية”.

هذا وكانت الخارجية الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن إجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ ستتطرق إلى قضايا الهجرة والأوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.