إجمالي إصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ165 مليون حالة

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من تخطي عتبة 165 مليون حالة، وذلك بعد صدور أحدث البيانات المتوفرة اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 164 مليونا و 914 ألف حالة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا قد بلغ ثلاثة ملايين و418 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنه جرى إعطاء نحو مليار و546 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا.