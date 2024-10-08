إجمالي الاستهلاك المحلي من المحروقات خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن “إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي والنفط والديزل المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت المؤسسة، أن “إجمالي الاستهلاك من الغاز الطبيعي 1.06 مليار قدم مكعب غاز، و22669 برميل نفط خام، و4366 طن متري ديزل، و32983 طن متري زيت ثقيل تفريغ ناقلة في الحديد والصلب”.

وأشارت إلى أن “استهلاك الشركة العامة للكهرباء مليار 843 مليون قدم مكعب غاز، و4366 طنا متريا ديزل، و22669 برميل نفط خام لمحطة أوباري”.

وأضافت أن “استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 121 مليون قدم مكعب غاز، أما مصانع الأسمنت بلغ 24 مليون قدم مكعب غاز”.

ولفتت المؤسسة إلى أن “استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة بلغ 70 قدم مكعب غاز”.