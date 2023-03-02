إحاطة «باتيلي».. على طاولة «المشري» والسفير الفرنسي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج مستجدات الأوضاع السياسية والمسار الدستوري وإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومقترحه الجديد.

والاثنين، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري.

وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إن طرح المبادرة يستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي، وبناء على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الليبية.

وعقب إحاطة باتيلي، أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة طارئة غدا الخميس للنظر في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية، وسط تأجيل رابع لجلسة لمجلس الدولة.