إحاطة مرتقبة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي

من المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي الى الإحاطة الدورية التي يتقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري حول آخر المستجدات في ليبيا.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن تقرير لمجلس الأمن، فإن التقدم الذي أبلغت عنه مؤخرًا اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 هو تطور إيجابي محتمل في دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية في عام 2023م.

هذا ومن المرجح أن يعيد أعضاء المجلس تأكيد توقعاتهم بأن تظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة، مع ملاحظة أن كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائي للانتهاء من التشريع الانتخابي لإجراء الانتخابات بنهاية العام.

وكان المبعوث الأممي قدم في 18 أبريل الماضي إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير 2023.