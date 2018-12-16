إحالة احتياجات مستشفى الزهراء بشكل عاجل إلى وزارة الصحة

قال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر الطوير إنه قد تم الاتفاق على إحالة احتياجات مستشفى الزهراء بمنطقة العزيزية من كوادر طبية متخصصة وتجهيزات بشكل عاجل إلى الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها مدير إدارة التفتيش والمتابعة إلى المستشفى رفقة رئيس لجنة العطاءات الفنية والشراء المحلي بالمجلس الرئاسي، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية العزيزية.

وأوضح الطوير أن إدارة المستشفى ستُحيل مذكرة توضيحية تتضمن احتياجات الأقسام التشغيلية الأساسية بالمستشفى إلى جانب احتياجات المستشفى العاجلة.