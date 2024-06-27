إحالة متابع إلى مكتب النائب العام وإلغاء امتحانات 206 طلبة

أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد صالح فاضل، إحالة متابع إلى مكتب النائب العام، لقيامه بتصوير الأسئلة بعد فتح المظاريف في وقتها المحدد، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بداية الامتحان.

وكشف فاضل عن إلغاء امتحانات 206 طلبة (182 بالقسم العلمي خلال امتحان مادة الكيمياء – 24 خلال امتحان مادة التاريخ بالقسم الأدبي)، وذلك لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، وذلك بمراقبات التربية والتعليم.

كما أشار رئيس اللجنة إلى إعفاء 24 شخصا من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري؛ لتقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات الغش بلجانهم الامتحانية.

وجدد رئيس اللجنة تحذيره لطلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبه بضرورة المحافظة على ورقة الأسئلة، وعدم رميها تفاديا لاستغلالها من قبل الغير، وإرسالها عبر مواقع التواصل قبل انتهاء زمن الامتحان، مؤكدا أن ذلك يعد “حالة غش”.

وجدد فاضل أيضا تحذير الطلاب من اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، لأن اصطحابها حالة من حالات الغش.