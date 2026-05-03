إحالة مرتبات شهر «أبريل» إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عن إحالة مرتبات شهر أبريل 2026 إلى المصرف المركزي الليبي، وذلك ضمن الإجراءات المالية الخاصة بعملية الصرف.

وأوضحت الوزارة أن نسبة إنجاز حساب الخزانة الموحد للمرتبات بلغت 75%، في إطار استكمال الخطوات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام عملية الصرف.

وبيّنت وزارة المالية أن هذه الإحالة تأتي ضمن العمل المستمر على تنظيم وإدارة منظومة المرتبات الشهرية، بالتنسيق مع المصرف المركزي الليبي، لضمان استكمال الإجراءات المالية المرتبطة بها.

هذا وتعمل الجهات المالية، خلال الفترة الأخيرة على تطوير منظومة إدارة المرتبات عبر حساب الخزانة الموحد، بهدف تحسين آليات الصرف وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.