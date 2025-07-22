إحالة مرتبات شهر «يوليو» إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات التسييل

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة مرتبات شهر يوليو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات التسييل وتحويلها إلى حسابات الجهات العامة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزامات الوزارة بضمان انتظام صرف المرتبات لموظفي القطاع العام، وتأكيداً على استمرار التنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي لضمان سير العمليات المالية بسلاسة وفي مواعيدها المحددة.

وتمثل عملية إحالة المرتبات الشهرية إلى مصرف ليبيا المركزي خطوة أساسية في دورة الإنفاق الحكومي، حيث تتولى وزارة المالية عبر إدارة الميزانية مسؤولية إعداد قوائم المرتبات والتأكد من مطابقتها للضوابط المالية المعتمدة، قبل إحالتها إلى المركزي لتسييلها وتحويلها إلى الجهات المستفيدة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود حكومة الوحدة الوطنية للحفاظ على انتظام صرف المرتبات وتحقيق الاستقرار المالي، وسط تحديات اقتصادية وضغوط على المالية العامة ناجمة عن التزامات إنفاقية مرتفعة، وتفاوت في مستويات الإيرادات، خاصة تلك المرتبطة بالإنتاج النفطي.

وتُعد مسألة انتظام صرف المرتبات من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وعلى مستوى الثقة في أداء المؤسسات المالية، ما يجعلها من أولويات وزارة المالية في كل الحكومات المتعاقبة.