إحالة مرتكبي جريمة قتل بمدينة الكفرة إلى القضاء

رفع مكتب النائب العام الدعوى العمومية ضد مرتكبي فعل قتل المجني عليه يوسف إبراهيم موسى التباوي، والشروع في قتل محمد عمر حسن التباوي في مدينة الكفرة.

ونظر وكيل النيابة بنيابة الكفرة الابتدائية في الظروف الملابسة لواقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاه المركبة التي كان على متنها المجني عليهما، حيث واجه المحقق المتهمين المقبوض عليهما بالأدلة التي تثبت ارتكابهما الفعل محل التحقيق، وتمت متابعة بقية الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر وكيل النيابة إحالة المتهمين إلى القضاء محبوسين احتياطياً، وأمر بضبط وإحضار بقية المتورطين في الواقعة.