إحالة مشروع تنفيذ 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس وزراء حكومة الوحدة

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف عن إحالة مشروع تنفيذ 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس الوزراء، وذلك لتسييل المبالغ المالية والبدء في إجراءات التعاقد.

وأكّد المقريف جهوزية مصلحة المرافق التعليمية للقيام بما مطلوب منها من إجراءات لازمة بالخصوص، مُضيفاً أنّ تنفيذ المؤسسات التعليمية يُسهم في معالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في مراقبات التربية والتعليم في غالب البلديات.

وعلى صعيد آخر، بحث المقريف مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ما أنجز بشأن انتهاء تدريب 56 طالب وطالبة ليبية في تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، بجامعة Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.

واستعرض المقريف ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، قائلا «استكملنا الجزء الأول من قاعدة البيانات، ونعول على تعاون الجانب الإيطالي في إعداد المناهج بما يناسب مراحل التعليم المختلفة وذلك بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك»,

وأكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة.