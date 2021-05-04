إحالة مقترح القاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار

أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قِبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وتقدم المبعوث الأممي بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة، وفق قوله.

هذا وسوف يدعو المبعوث الخاص كوبيش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الأممي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، بحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان.