إحالة ملفات المترشحين لانتخابات مجلس النوّاب إلى جهات الاختصاص

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بأن مقراتها تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح لإنتخابات مجلس النواب.

وبلغ إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (3967) مترشحاً ومترشحة حتى يوم أمس السبت.

وكإجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص و التدقيق وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية، أفاد رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، بأن القسم قام بإحالة هذه الملفات أولاً بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قِبل المترشحين.

وتم إحالة عدد (2869) ملف استعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للإنتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون و التظلمات حول هذه الترشحات.

وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين (12) يوم، سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، والأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.