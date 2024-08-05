إحالة ملف الزواج من الأجانب إلى جهاز المخابرات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، “إحالة ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات”.

وحسب بيان للوزارة، “عقدت لجنة منح موافقات الزواج اجتماعها الدوري بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة، برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، والمُشكلة بقرار من الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني رقم (304) لسنة 2023”.

وأشار البيان إلى أن “قانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات منح المُشّرع، وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون”.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من الخبير الاجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.

لجنة منح الاذن بزواج الليبيين والليبيات من الاجانب تعقد اجتماعها الدوري . بالإشارة إلى قانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤