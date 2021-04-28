إحالة نتائج التعرف والمطابقة لعدد من جثث ترهونة إلى النائب العام

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء الأربعاء، عن إحالة نتائج التعرف والمطابقة لعدد 13 جثة مجهولة الهوية كانت قد انتشلت من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات بالخصوص.

وأشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن العمل لازال مستمراً للتعرف على باقي الجثث المنتشلة.

من جانبه قال الناطق باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري، إن مكتب النائب العام سيتخذ كافة الإجراءات بالخصوص وسيقوم بإبلاغ أهالي المفقودين بشكل رسمي.

وأضاف الجعفري في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، ، أن الهيئة ستستأنف عمليات البحث والانتشال في مدينة ترهونة بعد عيد الفطر مباشرة.