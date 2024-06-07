إحالة وزراء ونواب سابقين في الكويت إلى القضاء

قضت محكمة التمييز في الكويت، “إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، “قضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية”.

ورأت المحكمة أن “المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين”.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، “قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات”.

كما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي الكويتية”، “صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة”، مبينة أنه “تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة”، كما تم “إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة”.

كما “قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا”.

كما قررت محكمة الجنايات في الكويت، “إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة”، وبحسب قناة “سكاي نيوز عربية” “فالعليان”، كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد”.

هذا وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين، في 2 يونيو الجاري، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحل أمير الكويت البرلمان في 10 مايو الفائت وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.