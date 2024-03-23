إحباط تهريب كمية كبيرة من السجائر إلى خارج ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، العثور على كمية كبيرة من السجائر على الحدود مع تونس قبل تهريبها إلى خارج البلاد.

وذكرت الوزارة، أن دوريات القاطع الحدودي غدامس – منطقة الحطابة، الواقعة علي الحدود التونسية، تمكنت من ضبط 20 ألف علبة سجائر كانت معدة للتهريب، مشيرة إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

هذا وكانت السلطات البلجيكية أعلنت أمس الجمعة، حجز كمية ضخمة من السجائر المقلدة، بما يعادل قيمته 2.1 مليون يورو، كانت في طريقها إلى ليبيا.

وأعلن مكتب الخدمات الفدرالية للاقتصاد، أن الجمارك البلجيكية ضبطت 4.38 مليون سيجارة مزيفة على متن قارب في منطقة زيبروج، وجرى تحميل سجائر علامة “مارلبورو” المقلدة في كمبوديا، وكانت متجهة إلى ليبيا، لكن القارب اضطر إلى الالتفاف عبر زيبروج بسبب الوضع الأمني المتوتر في البحر الأحمر.