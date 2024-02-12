إحباط تهريب 10 آلاف لتر من الوقود بالزنتان

ضبطت الدوريات الأمنية كمية كبيرة من الوقود في مدينة الزنتان قبل تهريبها خارج السوق الرسمي.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، إنه من خلال الجهود المبذولة من قبل مديريات الأمن بالمناطق لمنع تهريب المحروقات وقطع الطريق على العصابات المنظمة، أحبط أعضاء التحري بمركز شرطة الـزنتـان التابع لمديرية وسط الجبل بالتعاون مع أعضاء قسم شرطة النجدة، محاولة تهريب (10000) لتر من الوقود داخل نطاق المديرية.

وأكدت الوزارة أنه تم توقيف المتهم في الواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقترح تصحيحاً