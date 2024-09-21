إحباط تهريب 100 كجم ذهب و1.5 مليون يورو عبر مطار مصراتة

أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملية تهريب 100 كيلو جرام من الذهب و1.5 مليون يورو عبر مطار مصراتة الدولي.

وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش علي حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا، على متن شركة “سما المتوسط”، اليوم السبت.

وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلو جرام و800 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعين على أربع حقائب، حيث تم العثور على الذهب في 3 حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة.

واستنادا على ذلك، تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب، وتم إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة.