أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تمكن قوة الأمن والحماية بجهاز حرس الحدود من إحباط عملية تهريب سجائر على الحدود الليبية التونسية.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الحدود والحد من ظاهرة التهريب.

وأسفرت عمليات أمنية شملت تسيير دوريات صحراوية لتمشيط المنطقة الممتدة من نقطة جبيبينه إلى برج طويل طاهر عن العثور على كمية من كراتين السجائر مخبأة داخل أحد الجروف، وكانت معدة للتهريب.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز حرس الحدود للحد من الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.