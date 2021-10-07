إحباط عملية تهريب ضخمة عبر مطار مصراتة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن إحباط عملية تهريب ضخمة للعملة الصعبة، عبر منفذ مطار مصراتة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي استمرارًا للمجهودات المبذولة من قِبل عناصر جهاز الأمن الداخلي للحد من ظاهرة تهريب النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

وتمكن أعضاء الرقابة بمنفذ مطار مصراتة الدولي، أمس الأربعاء، وبعد إجراء عملية التفتيش على الحقائب من ضبط بعض المهربين القاصدين تركيا وهم:

مواليد 1989م يدعى (و.م.ع) 935 ألف يورو مواليد 2000م يدعى (ع.ع.ع) 840 ألف يورو مواليد 1977 يدعى (أ.م.ص) 840 ألف يورو مواليد 1988 يدعى (م.ا.ع) 1.105 مليون ومائه وخمسة الآف يورو

وكان المبلغ الأجمالي المراد تهريبة (3،720،000) 3 مليون و720 ألف يورو. ما يعادل 22 مليون دينار ليبي.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأحيلو إلى الجهات المختصة بالمنفذ.