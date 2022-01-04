إحباط عملية تهريب عملة صعبة عبر مطار مصراتة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة، عبر مطار مصراتة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي من ضبط عملة أجنبية تقدر بحوالي 170 ألف يورو كانت معدة للتهريب خارج ليبيا، وهي بحوزة المضيفة الجوية (ر.م.أ) ليبية الجنسية مواليد 1984م إحدى مضيفات الخطوط الجوية الأفريقية، وذلك عند اتمام إجراءات التفتيش الأمني من قبل أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لتركيا بتاريخ اليوم الثلاثاء.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت إلى الجهات المختصة بالمنفذ.