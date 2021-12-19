إحباط عملية تهريب عملة صعبة عبر مطار معيتيقة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم تهريب العملة الأجنبية، فقد تمكن جهاز الأمن الداخلي من ضبط مبلغ وقدره 326.500 ألف يورو كانت بحوزة كل من:

(م.أ.م) مواليد 1952 ليبية الجنسية

(هـ.ن.م) مواليد 1994 ليبية الجنسية

(س.أ.ع) مواليد 1969 ليبية الجنسية.

(م.ع.م) مواليد 1985 ليبي الجنسية.

جاء ذلك عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني من قِبل أعضاء الجهاز بمطار معيتيقة الدولي للرحلة التابعة لخطوط طيران البراق المتجهة لإسطنبول التركية أمس السبت.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة بالمنفذ.