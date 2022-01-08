أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب عملة صعبة، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار معيتيقة الدولي وفي إطار جهودهم المستمرة في مكافحة جرائم تهريب العملة الأجنبية، من ضبط المدعو (ع.م.ع) ليبي الجنسية مواليد 1988م، وبحوزته 71 ألف يورو عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني لركاب رحلة خطوط البراق الجوية المتجهة لتركيا أمس الجمعة، كان يخبئها بأذرع حقيبة سفره على شكل لفائف لغرض تهريبها خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأحيل إلى الجهات المختصة بالمنفذ.