إحباط عملية تهريب عملة صعبة عبر مطار معيتيقة

أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملة تهريب عملة صعبة عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، فقد تمكن عناصر الرقابة التابعين لجهاز الأمن الداخلي في منفذ مطار معيتيقة الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (885 ألف يورو).

وأشار الجهاز إلى أن المبلغ كان مقسمًا بحوزة سيدتين الأولى (ل.ر.ي.ح) من مواليد 1979 والثانية (ن.ع.م.ج) من مواليد 1971.

وحاولت السيدتان تهريب الأموال إلى خارج الدولة أثناء سفرهما على متن رحلة تابعة لشركة برنيق متجهة إلى الإسكندرية.

في إطار الجهود المتواصلة لجهاز الأمن الداخلي لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، تمكن عناصر الرقابة التابعين… تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الأربعاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤