إحباط عملية سرقة بطاريات لشبكتي ليبيانا والمدار بمدينة مزدة

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، عن إحباط محاولة سرقة لبطاريات شبكتي ليبيانا والمدار الجمعة الماضية، بمقسمات الاتصالات بمدينة مزدة في الجبل الغربي.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مجموعة من المخربين عملت على فصل مفتاح المحول والمغذي لشبكات التغطية استعدادا للسرقة.

وأشارت الشركة إلى أن تكرار مثل هذه السرقات والتعديات يُعطل حركة الاتصالات في العديد من المناطق، حيث يستلزم إعادة تركيب وضبط المعدات والذي يستغرق بدوره الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب تكاليف توفير الأجهزة.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين التبليغ على من يشتبه أو من شهد على من قام بهذه الأفعال الإجرامية إلى الجهات الأمنية المختصة.

وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير للعاملين في قطاع الاتصالات على جهودهم المتواصلة من أجل إصلاح هذه المقسمات وإعادتها للعمل.