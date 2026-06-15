إحباط محاولات تهريب «سلع ومحروقات» عبر رأس اجدير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب رأس اجدير بالإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ حملات رقابية مكثفة داخل منفذ رأس اجدير الحدودي، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على حركة العبور.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أن الدوريات الأمنية تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة وشاملة للمركبات والشاحنات العابرة للمنفذ، بهدف التصدي لمحاولات تهريب السلع والمواد المحظورة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود أسفرت عن إحباط عدد من محاولات تهريب السلع المدعومة والمحروقات، والتي جرى إخفاؤها داخل خزانات مُحوّرة أُعدّت خصيصًا لهذا الغرض، في محاولة لتجاوز الإجراءات الأمنية والرقابية المعمول بها داخل المنفذ.

كما تمكنت العناصر الأمنية من ضبط مواد محظورة حاولت شبكات التهريب تمريرها عبر المنفذ بوسائل وصفتها الوزارة بالملتوية، ضمن محاولات متكررة لاستغلال حركة التنقل بين البلدين.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار تنفيذ الخطط الأمنية الرامية إلى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، مؤكدة مواصلة تعزيز الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويُعد منفذ رأس اجدير الحدودي أحد أهم المعابر البرية في ليبيا، ويشهد حركة عبور تجارية وبشرية واسعة، ما يجعله من أبرز النقاط التي تركز عليها الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة تهريب الوقود والسلع المدعومة والمواد المحظورة.