إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الذهب والعملة بمطار مصراتة (صور)

أحبط مركز جمرك مطار مصراتة، محاولة تهريب كميات من سبائك الذهب الخام وعملات أجنبية داخل مطار مصراتة الدولي.

وبحسب ما نشرت صحيفة صدى الجمارك الليبية، “تمكن أعضاء مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، من إحباط عملية تهريب 97.240 كيلو جرام من الذهب المسبوك بعدد 76 قطعة، ومبلغ من العملات بقيمة 1475،750 مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون يورو- ومبلغ 17000$ سبعة عشر ألف دولار”.

وأضافت الصحيفة: “تم الاستدلال في هذه الواقعة بمعرفة قسم التحقيق بمركز جمرك مطار مصراته الدولي وأحيلت القضية إلى النيابة العامة المختصة تحت رقم 12لسنة2024م من حيث الإختصاص”.