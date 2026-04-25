إحباط محاولة «خطف طفلة» وإعادتها إلى أسرتها

أعلنت جهاز البحث الجنائي أن إدارة التحريات تمكنت من إحباط محاولة خطف وتهريب طفلة حديثة الولادة، وإعادتها إلى أسرتها في وقت قياسي، بعد ضبط امرأتين متورطتين في الواقعة.

وجاءت العملية بتعليمات مباشرة ومتابعة من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، حيث باشرت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض عمليات رصد ومتابعة عقب ورود بلاغ عن اختطاف الطفلة من داخل عيادة تخصصية في مدينة المرج.

وأوضحت المعطيات أن الجريمة نفذتها امرأتان استخدمتا مركبة من نوع كيا سيرينتو باللون الكريمي من دون لوحات معدنية، حيث تم خطف الطفلة من والدتها والتوجه بها نحو طريق بنغازي بهدف تهريبها.

وبعد عمليات تتبع وملاحقة دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد المركبة في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي، حيث كانت تقودها إحدى المتهمتين، قبل أن تُرصد الأخرى وهي تحمل الطفلة المخطوفة أمام أحد المنازل.

وعلى الفور، جرى ضبط المتهمتين واستعادة الطفلة، ونقلهن إلى مقر جهاز البحث الجنائي في مدينة بنغازي، حيث تبيّن أنها الطفلة ذاتها التي تم اختطافها من مدينة المرج.

وأكد الجهاز أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتعد قضايا خطف الأطفال من أخطر الجرائم التي تستدعي استنفاراً أمنياً واسعاً، نظراً لتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، خصوصاً عندما تتعلق بحديثي الولادة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في ليبيا جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تعزيز عمليات التحري والتتبع السريع، بهدف حماية الأسر وضمان سرعة استعادة الضحايا.