إحباط محاولة سرقة معدات تابعة لـ«الشركة العامة للكهرباء» في سبها

تمكن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية من إحباط محاولة للاستيلاء على معدات كهربائية مملوكة للشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بمدينة سبها.

وجاءت هذه العملية عقب تلقي معلومات مؤكدة تُفيد بوجود مواد ومعدات تابعة للشركة مخزنة بشكل غير قانوني داخل أحد المواقع في المدينة. وعلى الفور، قامت وحدة من الشرطة بمداهمة الموقع المستهدف، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط عدد من المحولات الكهربائية، وأسلاك، ومعدات فنية أخرى تعود ملكيتها للشركة العامة للكهرباء.

وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فتح محاضر جمع الاستدلالات والبدء في التحقيقات لكشف هوية الجناة والمتورطين في عملية السرقة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.