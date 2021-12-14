إحباط محاولة هجرة عبر ميناء الشعاب البحري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية، عبر ميناء طرابلس البحري.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري مفادها وجود تحركات مشبوهة داخل نقطة ميناء الشعاب البحري.

وعلى الفور تم تكليف عدد من أعضاء وحدة التحري بالمنفذ وبالتعاون مع مكتب جهاز حرس السواحل، لجمع المعلومات والتحري، وأسفرت عن ضبط جرافة رأسية بنقطة الميناء، وعلى متنها أشخاص من جنسية عربية ينوون الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي مدفوع مسبقًا يُقدر بحوالي 8000 دينار للشخص.

وبعد ضبطهم والتحقيق معهم، تم التوصل إلى صاحب الجرافة وهو شخص مصري الجنسية، ومقيد الجرافة المضبوطة باسم زوجته ليبية الجنسية.

وبعد اعتراف المتهمين أمام وحدة التحقيق بالمنفذ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.