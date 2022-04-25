إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر في مدينة مصراتة.

وأفادت الوزارة، بأنه في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية، وبالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية بالمدينة، تم رصد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين خلال الشروع في عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر في منطقة الزريق، وتم بضبط 541 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور تم التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراتة ونقلهم الى مركز إيواء طريق المطار في العاصمة طرابلس، لتقديم المساعدات الإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم والتواصل مع السفارات والتي أبدت استعدادها لإجراءات الترحيل.