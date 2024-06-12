إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة

أحبطت إدارة المهام الخاصة بمدينة مصراتة، عملية هجرة غير شرعية قُبالة شاطئ زريق غربي المدينة.

وأوضحتْ الإدارة، أنَ وحدة المهام البحرية التابعة لها، تمكنت من إحباط عملية ترحيل 49 مهاجراً غير شرعي، يحملون جنسيات دول السودان وأثيوبيا وبنغلاديش، كانوا بصدد الهجرة من شواطئ المدينة.

وأكدتْ إدارة المهام الخاصة بمدينة مصراتة، أنَ الفرق الأمنية القتْ القبض شخصين يحملان الجنسية الليبية، وهما المسؤولان عن التخطيط والتنفيذ لعملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت الإدارة، إلى إحالة جميع الموقوفين إلى نيابة الهجرة غير الشرعية الجزئية مصراتة الغرب، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

ووفي وقت سابق، تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية