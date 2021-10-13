إحباط هجمات للحوثيين في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء ،عن إحباطه هجومين وشيكين من قِبل جماعة “أنصار الله” الحوثيين) المدعومة من إيران، في جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف تأكيده، تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين و”إحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك”، محملا الجماعة المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال “إطلاق العمليات العدائية” من محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في “تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.