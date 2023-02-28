أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الثلاثاء، عن إحباط واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات التي كانت ستضر بعشرات الآلاف من الشباب.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بناء على المعلومات الواردة من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكن عناصر جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق من تنفيذ مهمة أمنية لإحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في العديد من دول العالم، وتهدف إلى الإضرار بصحة الآلاف في كل لحظة.

وتمكن عناصر الجهاز من ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية جدا بعد وصولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد أن تم نصب كمين محكم في منطقة السواني لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة في طريقها لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج.

وأشار الجهاز إلى أن هذا المصنع يُصنّع قرابة 100 ألف قرص مخدر يوميا، ما يدل على أن عدة دول مستهدفة بالإنتاج، موضحاً أن العصابات لم تعد تكتفي باستيراد الحبوب المخدرة فقط، بل تسعى لتصنيعها داخل البلاد.

هذا وتم إحالة سائق الشاحنة وآلة التصنيع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي كان لهم دور بارز في هذه العملية لاستكمال تحقيقاتهم.