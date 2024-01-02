إحباط 13 عملية هجرة غير شرعية في تونس وإنقاذ 188 مهاجرا

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إن الوحدات البحرية تمكنت مؤخرا من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مهاجرا غير شرعي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الإدارة قولها في بيان، إن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

ولفتت الإدارة إلى أن إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبط 5 ملاحقين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.

وبينت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات المنطقة البحرية بنابل (شمال) أحبطت بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.