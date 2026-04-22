إحداهما مرتبطة بإسرائيل.. إيران تحتجز سفينتين في «مضيق هرمز»

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، احتجاز سفينتين أجنبيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحداهما مرتبطة بإسرائيل وأنهما كانتا تشكلان تهديدا لأمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وقالت القيادة البحرية للحرس الثوري الإيراني في بيان إن السفينتين هما “إم إس سي فرانسيسكا” و”إيبامينودس”، مشيرة إلى أن القوات البحرية التابعة لها تدخلت لإيقافهما واقتيادهما نحو السواحل الإيرانية.

وأوضح البيان أن السفينتين كانتا تعملان دون تصاريح رسمية، إضافة إلى قيامهما بالتلاعب بأنظمة الملاحة، وهو ما اعتبرته طهران تهديدا مباشرا لأمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشار البيان إلى أن السفينة “إم إس سي فرانسيسكا” مرتبطة بإسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الارتباط.

ولفت الحرس الثوري إلى أن عملية التوقيف جرت أثناء محاولة السفينتين عبور مضيق هرمز، قبل أن يتم اقتيادهما إلى السواحل الإيرانية، دون الكشف عن الموقع الدقيق الذي نفذت فيه العملية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية أن السفينتين تابعتان لشركة الشحن العالمية “MSC”، مؤكدة أن توقيفهما جاء بعد مخالفات تتعلق بالتراخيص وقواعد الملاحة.

كما أشارت الوكالة إلى حادثة منفصلة تتعلق بسفينة أخرى مملوكة لليونان تحمل اسم “Euphoria”، ذكرت أنها راسية قبالة السواحل الإيرانية.

وأكد بيان الحرس الثوري أن أي انتهاك لأمن مضيق هرمز يمثل “خطا أحمر” بالنسبة لإيران.

ترامب: إيران تنهار ماليًا ومضيق هرمز محاصر وتحت سيطرة الولايات المتحدة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إيران تعاني من انهيار مالي، وبأنها متعطشة بشدة للسيولة النقدية، حيث تتكبد خسائر بقدر 500 مليون دولار يوميًا بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أفراد الجيش والشرطة هناك يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: “إيران تنهار ماليًا، يريدون فتح مضيق هرمز على الفور، وهم متعطشون للحصول على المال، حيث يخسرون 500 مليون دولار يوميًا”. وأضاف أن “الجيش والشرطة يشكون من عدم حصولهم على رواتبهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن مضيق هرمز محاصر وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة، وأنه لا يُسمح لأي سفن بالتوجه إلى الموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يخسرون 500 مليون دولار يوميًا بسبب الحصار.

وأضاف ترامب في تصريحاته أن البحرية الإيرانية وقواتها الجوية ودفاعاتها “دُمّرت تمامًا”، وأن الأسطول البحري الإيراني أصبح في قاع البحر، وأن سلاح الجو انتهى، وأن أنظمة الدفاع الجوي والرادار دُمّرت.

كما قال إن مختبرات ومناطق التخزين النووي الإيرانية أُبيدت خلال ليلة واحدة في يونيو/حزيران بواسطة قاذفات بي-2 الأمريكية، مضيفًا أن “قادتهم قُتلوا، بما في ذلك الجنرال قاسم سليماني، الذي وصفه بأنه عبقري شرير”.

وأضاف أن إيران على مدى 47 عامًا “قتلت الشعب الأمريكي والعديد من الآخرين”، وأنها استغلت كل الرؤساء الأمريكيين باستثناءه، على حد قوله، مؤكدًا: “ماذا قدمت لهم؟ بلدًا في حالة خراب”.

وتابع أن الوضع في إيران كارثي اقتصاديًا، وأن البلاد “معلقة بخيط”، مشيرًا إلى أن خسائرها اليومية تصل إلى 500 مليون دولار بسبب الحصار على مضيق هرمز.

كما قال ترامب إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما “منحهم 1.7 مليار دولار نقدًا بالدولار الأخضر، نُقلت بطائرة بوينغ 757 إلى قادتهم، ومئات المليارات من الدولارات لمساعدتهم على المضي قدمًا نحو امتلاك قنبلة نووية”، مضيفًا أن “رؤساء آخرين لم يفعلوا شيئًا لإيقافهم، وهو وصمة عار على منصب الرئاسة”.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية رغم موافقة واشنطن على تأجيل بعض الضربات، قائلاً: “أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار”.

كما أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديمها مقترحًا موحدًا، موضحًا أن القرار جاء “نظرًا للانقسام الحاد داخل الحكومة الإيرانية”، وبناءً على طلب أطراف إقليمية، على أن يتم تعليق العمليات مؤقتًا إلى حين تقديم مقترح رسمي من القيادة الإيرانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة.

وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني كشف في وقت سابق الأربعاء عن تلقي طهران “إشارات” تشير إلى استعداد الولايات المتحدة لوقف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن واشنطن علقت الهجوم على إيران مؤقتا إلى حين تقديم القيادة الإيرانية مقترحا موحدا لإنهاء الأزمة.

ورغم ذلك أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

هذا ووتوصلت الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين عقب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في 28 فبراير عمليات عسكرية ضد إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.

وردت طهران لاحقا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 11 أبريل استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن المحادثات انتهت دون تحقيق اختراق يذكر.

وبعد تلك الجولة أعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال عالميا.