إحراز أول ميدالية ذهبية للأردن في بارالمبياد باريس 2024

حقق الأردن أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بفوز لاعب المنتخب الوطني الأردني عمر قرادة إ في منافسات رفع الأثقال وزن 49 كغ.

وجاء هذا الإنجاز بعد نجاح البطل الأردني في المنافسات و رفع المحاولات الثلاث بنجاح حيث تمكن من تسجيل وزن 176 كغ ليتصدر بذلك التصنيف العالمي.

هذا وهنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد البطل البارلمبي، ونشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة له وكتب: “مبارك للنشمي عمر ومبارك للأردن هذا المنجز العظيم”.

وحقق قرادة ميداليته الرابعة في البارالمبياد بعد ذهبية طوكيو 2020 وفضية ريو دي جانيرو 2016 وفضية بكين 2012 وتأهله إلى بارالمبياد باريس جاء بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في العاصمة الجورجية تبليسي.

وقفز الأردن بفضل ذهبية قرادة للمركز 52 مع السعودية ونامبيبا وبيرو وسلوفينيا وكوستاريكا وبلغاريا، في جدول ميداليات البطولة الذي تتصدره الصين بـ135 ميدالية.

يذكر أنه من المقرر أن تنتهي دورة الألعاب البارالمبية 2024 في 8 سبتمبر الجاري.