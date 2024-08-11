إحصائيات خدمة «الدفع الفوري» خلال الأسبوع الأول من إطلاقها

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إحصائيات خدمة “لي باي LYPay“ للدفع الفوري خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة.

وفيما يلي الإحصائيات:

المصارف المشاركة:

1- مصرف الجمهورية

2- مصرف التجاري الوطني

3- مصرف الوحدة

4- مصرف الصحارى

5- مصرف شمال أفريقيا

عدد المشتركين الأفراد: 16,317

عدد المشتركين التجار: 2,200

اجمالي عدد عمليات التحويل (من فرد إلى فرد): 3,428

اجمالي قيمة عمليات التحويل (من فرد إلى فرد): 820,952 د.ل

اجمالي عدد عمليات الشراء (من فرد إلى تاجر): 128

اجمالي قيمة عمليات الشراء (من فرد إلى تاجر): 28,456 د.ل

يذكر أن إطلاق الخدمة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة المصرف في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

هذا وكان الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، أعلن في أوائل اغسطس الجاري، عن إطلاق خدمة لي باي (LYPAY)، الخدمة الرائدة للدفع الفوري.

وتتيح هذه الخدمة إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد، والشراء من التجار عبر تقنية (QR Code) لتصل القيمة لحساب التاجر (أو المستفيد) في نفس اللحظة، لتأكيد أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والتشجيع على التحول الرقمي، قرر مصرف ليبيا المركزي أن تكون خدمة لي باي (LYPay) مجانية دون أي عمولات حتى نهاية العام 2024.

والخدمة ستكون بسقف تحويل يومي بقيمة 500 دينار، وسقف شراء يومي بقيمة 1500 دينار، مع التأكيد بان هذه الأسقف هي للفترة التجريبية لضمان سلامة وفعالية الخدمة، وسيتم رفع السقف تدريجياً.

تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة المصرف في تطوير خدمات الدفع… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠٢٤