إحصائيات صادمة.. مقتل امرأة كل 3 أيام في فرنسا!

كشفت بيانات رسمية فرنسية عن أرقام مروعة تتعلق بجرائم العنف الأسري، إذ يتبين أن امرأة تُقتل في فرنسا كل ثلاثة أيام على يد زوجها الحالي أو السابق، في ظاهرة تعكس تصاعدًا مقلقًا في معدلات العنف ضد النساء.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، ارتفعت جرائم قتل النساء خلال العام الماضي بنسبة 11 في المئة، حيث سجلت السلطات 107 حالات قتل لنساء على أيدي أزواجهن أو شركائهن السابقين، مقابل 96 حالة في العام الذي سبقه.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الوفيات العنيفة ضمن نطاق الأسرة بلغ 138 حالة، بينها 107 ضحايا من النساء و31 رجلاً، ما يجعل هذه الجرائم من أكثر أشكال العنف الأسري فتكًا في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن 90 في المئة من هذه الجرائم وقعت داخل المنزل المشترك للزوجين أو في مسكن الضحية أو الجاني، كما استخدم الجناة الأسلحة البيضاء في 49 حالة، فيما استُخدمت الأسلحة النارية في 34 حالة.

وبيّنت الأرقام أن المشاجرات كانت السبب المباشر في 31 في المئة من هذه الحوادث، بينما ارتبط 16 في المئة منها برفض أحد الطرفين إنهاء العلاقة.

كما تبين أن نحو 47 في المئة من الضحايا سبق أن تعرضن لأعمال عنف وأبلغن عنها قوات الأمن، وتقدمت 81 في المئة منهن بشكاوى رسمية، ومع ذلك، لم تتمكن التدابير الوقائية من منع الجرائم، إذ حمى نظام “هاتف الخطر الشديد” ضحية واحدة فقط، فيما استفادت ضحيتان فقط من أوامر الحماية، بينما خضع جاني واحد فقط للإشراف القضائي قبل ارتكاب الجريمة.

وأظهرت الدراسة أن معظم الجناة تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، مع ارتفاع ملحوظ في الجرائم التي ارتكبها أشخاص تجاوزوا السبعين من العمر مقارنة بالعام السابق، كما أوضح التقرير أن “الجاني النموذجي” هو في الغالب رجل فرنسي الجنسية، متزوج، وعاطل عن العمل، وفق صحيفة لو فيغارو.