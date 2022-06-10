إحلال السلام في ليبيا.. وزير الدفاع التركي يعتبره في نطاق عمل الناتو

قال وزيرة الدفاع التركي خلوصي أكار إن السلام العالمي في العديد من المناطق والدول من بينها ليبيا يقع في نطاق عمل حلف شمال الأطلسي الناتو.

جاء ذلك في كلمة وزير الدفاع التركية خلوصي آكار الخميس في اختتام مناورات يوم المراقب المتميز لتمرين إيفس 2022 الذي أقيمت في ولاية أزمير.

وذكر أكار «إن السلام العالمي في العديد من المناطق والدول من ليبيا إلى كوسوفو ومن أذربيجان إلى البوسنة والهرسك ومن قطر إلى الصومال يقع في نطاق بعثات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتفاقيات الثنائية».

وأكد وزير الدفاع التركي أنّ أنقرة استمرت بنجاح في أداء جميع الواجبات والمهام التي اضطلعت بها منذ انضمامها إلى حلف الناتو منذ عام 1952